Геофизики представили новый сценарий потери Землей ледяного покрова

Исследование авторы опубликовали в журнале Nature, пишет Lenta.ru.

Геофизики показали, что эволюция ледяного покрова планеты может быть неравномерной. В частности, ускоренное таяние ледников и повышение уровня Мирового океана, приводящее к глобальному потеплению, могут в дальнейшем замедлиться.

Авторы изучили эволюцию ледника Лорентайд, который покрывал значительную часть Северной Америки и деградировал в период с 22 тысяч до 7 тысяч лет назад. Ученые реконструировали его изменения, проанализировав оставшуюся после него дренажную систему.

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Исследование геофизиков может потребовать необходимость пересмотра существующих климатических моделей. Последние используют только наблюдения изменения ледяного покрова Земли, проведенные в последние несколько десятилетий.

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Ученые отмечают ограниченность своей модели: покровы Гренландии и Западной Антарктиды в настоящее время наиболее интенсивно истончаются и попадают в океан, тогда как ледник Лорентайд прекратил свое существование на суше.