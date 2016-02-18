В Антарктиде установят первую платформу для наблюдения за состоянием озонового слоя

Как ожидается, установка начнет действовать уже в апреле этого года, передает ТАСС.

Благодаря роботизированному оборудованию сбор данных удастся осуществлять удаленно. Так, исследователи намерены собрать данные о концентрации в атмосфере не только озона, но и других газов и аэрозолей. Анализ полученной информации позволит уточнить, как состояние озонового слоя влияет на климат Земли.

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По оценкам ученых, так называемые озоновые дыры в атмосфере "затянутся" в ближайшие 30 лет. Отмечается, что по мере восстановления слоя тепловой баланс планеты будет меняться, что может вызвать некоторое повышение температуры в Антарктиде. Это, в свою очередь, приведет к изменению климата на всей планете.