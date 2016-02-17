Губернаторы 17 американских штатов договорились развивать "зеленую" энергетику и транспорт

Об этом сообщает ТАСС.

Власти штатов, на территории которых живут суммарно около 127 млн человек, или примерно 40% населения США, добровольно берут на себя обязательства по созданию более совершенных и экономичных электросетей, развитию "зеленой" энергетики, а также приобретению транспорта, который бы наносил меньше ущерба окружающей среде. Кроме того, они будут добиваться от федерального правительства выделения большего объема средств на исследования, касающиеся возобновляемых источников энергии.

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С данной инициативой выступили штаты Айова, Вашингтон, Вермонт, Вирджиния, Гавайи, Делавэр, Калифорния, Коннектикут, Массачусетс, Миннесота, Мичиган, Невада, Нью-Гэмпшир, Нью-Йорк, Орегон, Пенсильвания и Род-Айленд. В программе участвуют губернаторы как от Демократической, так и от Республиканской партии.

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"Мы считаем, что это мощный двигатель экономического роста, а не помеха в развитии", - указал губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, говоря о "зеленой" энергетике. Его калифорнийский коллега Джерри Браун, в свою очередь, указал: "Выступив с этой совместной инициативой, губернаторы от обеих партий взяли на себя обязательства по развитию чистой энергетики. Мы стремимся очистить воздух и сохранить природные ресурсы".