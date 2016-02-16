Более 70% японцев выступают за полный или частичный отказ от АЭС

Такие данные содержатся в опубликованном телеканалом NHK соцопросе, приуроченном к пятой годовщине землетрясения и цунами, которые произошли 11 марта 2011 года, сообщает ТАСС.

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Респондентам был задан вопрос о том, как они видят будущее ядерной энергетики в Японии. 49% из них высказались за сокращение количества АЭС, еще 22% - за полный отказ от их использования. Вместе с тем, по мнению 26% японцев, правительству страны следует оставить число АЭС на прежнем уровне, и только 3% жителей сочли необходимым строительство новых станций.

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Кроме того, более 90% японцев продолжают быть обеспокоены тем, что на "Фукусиме-1" до сих пор идут активные работы по ликвидации последствий аварии.

В социальном опросе приняли участие 3,6 тыс. человек в возрасте старше 16 лет.