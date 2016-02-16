Ученые открыли новый вид смертельного цветка, который пережил 30 миллионов лет в янтаре (фото)

Ядовитый представитель флоры сохранился, окаменев в янтаре, передает Naked Science со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что янтарь с сохранившимся внутри неизвестным ранее науке цветком был обнаружен на склоне горы в Доминиканской Республике.

По данным ученых, он рос на Земле 20–30 млн лет назад и принадлежит к группе ядовитых растений. Исследователи отметили, что открытый Strychnos electri тоже, по всей видимости, был токсичным.

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Цветок является предком одного из трех основных семейств растений – двудольных, подкласса астеридов. Его родственниками являются современные картофель, кофе, подсолнечник и мята.

Максимально древние организмы, когда-либо найденные в янтаре, по данным информагентства, датируются возрастом 130 млн лет.

Янтарь сохранил два небольших цветка желто-коричневого цвета трубчатой формы с соцветиями площадью около 10 мм. По словам исследователей, Strychnos electri росли в тропических влажных лесах по соседству с деревьями и кустарниками.