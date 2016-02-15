Врач олимпийской сборной Австралии: вода в Бразилии опаснее, чем вирус Зика
Загрязненная вода в Бразилии представляет для спортсменов, которые примут участие в соревнованиях по водным видам спорта на Олимпийских играх 2016 года, большую угрозу, чем вирус Зика.
Такое мнение высказал глава медицинской службы олимпийской сборной Австралии Дэвид Хьюз, слова которого приводит AP, передает ТАСС.
Ранее многие спортсмены, которым предстоит принять участие в соревнованиях по парусному спорту в Рио-де-Жанейро, выражали серьезную обеспокоенность уровнем загрязнения воды из-за неочищенных сточных вод в заливе Гуанабара и других акваториях, где пройдут соревнования по водным видам спорта. Сообщается, что некоторые виды бактерий и вирусов, содержащихся в местной воде, могут представлять опасность для жизни и здоровья спортсменов.
Читайте такжеВ Китае от вируса Зика вылечился первый пациент
По словам Хьюза, вирус Зика представляет опасность только для беременных, в то время как для остальных он является "легкой инфекцией".
Читайте такжеВ России зарегистрировали первый случай лихорадки Зика
"В Рио есть множество медицинских проблем. Мы осведомлены о качестве воды в регионе, и у нас есть возможности свести риск к минимуму. Однако это не означает, что можно полностью исключить возможность заражения, - сказал Хьюз. - Если кто-то подхватит желудочную инфекцию, он будет неконкурентоспособным на Олимпиаде".