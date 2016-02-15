Врач олимпийской сборной Австралии: вода в Бразилии опаснее, чем вирус Зика

Такое мнение высказал глава медицинской службы олимпийской сборной Австралии Дэвид Хьюз, слова которого приводит AP, передает ТАСС.

Ранее многие спортсмены, которым предстоит принять участие в соревнованиях по парусному спорту в Рио-де-Жанейро, выражали серьезную обеспокоенность уровнем загрязнения воды из-за неочищенных сточных вод в заливе Гуанабара и других акваториях, где пройдут соревнования по водным видам спорта. Сообщается, что некоторые виды бактерий и вирусов, содержащихся в местной воде, могут представлять опасность для жизни и здоровья спортсменов.

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По словам Хьюза, вирус Зика представляет опасность только для беременных, в то время как для остальных он является "легкой инфекцией".

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"В Рио есть множество медицинских проблем. Мы осведомлены о качестве воды в регионе, и у нас есть возможности свести риск к минимуму. Однако это не означает, что можно полностью исключить возможность заражения, - сказал Хьюз. - Если кто-то подхватит желудочную инфекцию, он будет неконкурентоспособным на Олимпиаде".