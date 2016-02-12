На Волыни лесники зафиксировали 4 гектара усыхающих насаждений сосны (фото)

Как сообщает пресс-служба Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, члены экспедиции во главе со старшим научным сотрудником ГП «Полесский филиал УкрНИИЛХА» Василием Бородавкой обозначили границы территории, на которой повреждены деревья, их возрастной и количественный состав, буферные зоны, а также определили вероятную причину усыхания.

Как отмечается в сообщении, речь идет о целом комплексе стволовых вредителей и болезней, в частности вершинном короеде, лубоеде сосновом, синей сосновой златке, шестизубом короеде (стенографе), корневой губке и других.

По словам Бородавки, некоторых из этих вредителей, по определению автора учебника «Насекомые Украины» Василия Козака, ранее в полесских лесах даже для научных исследований не просто было найти. Теперь их присутствие массовое.

Бородавка считает, что чтобы спасти хотя бы часть древесины больных древостоев, нужно за кратчайший срок провести санитарные рубки, древесину вывезти для переработки, а хвою и остатки коры сжечь. Иначе есть угроза заражения других лесов, в том числе и так называемых неприкасаемых «деревьев будущего», которые находятся в непосредственной близости с больными.