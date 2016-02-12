СМИ: В грунтовых водах у Нью-Йорка содержание радиоактивного трития превышено в 740 раз

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство AP.

По его данным, замеры в контрольных скважинах показали, что содержание опасного вещества в грунтовых водах под электростанцией в 740 раз выше существующих в США норм. Indian Point находится в городе Бьюкенен, который расположен примерно в 60 км к северу от крупнейшего мегаполиса США.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 7 февраля заявил, что на станции произошла утечка воды с примесью трития. Тогда представители компании Entergy, которая является оператором станции, заявили, что опасности для местных жителей нет. Население Бьюкенена снабжается водой из хранилищ, расположенных в Катскильских горах, а не из подземных источников.

Читайте такжеЖивотные в районе Чернобыля слепнут из-за радиации — ученые

Вместе с тем, в Entergy признали, что грунтовые воды рано или поздно попадут в реку Гудзон, на берегу которой находятся как Бьюкенен, так и Нью-Йорк. По утверждению представителей компании, к этому времени содержимое радиоактивных веществ в воде уже должно снизится до безопасного уровня.

Руководитель местной правозащитной организации бывший инженер-атомщик Арнольд Гандерсен, в свою очередь, выразил уверенность в том, что главную угрозу для жителей представляет то, что руководство Indian Point, по всей видимости, не может прекратить поступление содержащей тритий воды в почву. "Имеется утечка, но не думаю, что они знают, где именно она образовалась", - сообщил он АП.

Читайте такжеНа детской площадке в Токио обнаружили высокую радиацию

В 2011 году журналисты агентства в результате проведенного ими расследования выяснили, что примерно на 75% АЭС в США имели место утечки воды с тритием. Чаще всего причиной этого становится коррозия проложенных глубоко под землей труб.

АЭС Indian Point была построена в 1970-х годах на берегу Гудзона. Она является одним из источников снабжения Нью-Йорка электроэнергией. Ее номинальная мощность составляет около 2 тысяч мегаватт.