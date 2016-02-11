Метеорологи заявили об опасности испарения океанов на Земле

Результаты исследований метеорологи из Германии и США опубликовали в журнале Nature Communications, сообщает Lenta.ru.

Планетологи провели трехмерное моделирование, демонстрирующее влияние содержания углекислого газа в атмосфере (воздушной оболочки) планеты на ее гидросферу (водную оболочку). Рост концентрации этого газа ускоряет парниковый эффект и увеличивает нестабильность климата на планете.

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В случае землеподобной планеты средняя глобальная температура на поверхности мирового океана может составить более 56 градусов Цельсия, а высокая влажность верхних слоев атмосферы приведет к ускорению миграции воды из нее в космос. Ученые отмечают необратимость указанных процессов даже в случае последующего снижения концентрации углерода в атмосфере.

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Ученые отмечают, что для реализации их сценария потребуются огромные объемы углекислого газа - значительно больше, чем человек и природа в настоящее время выбрасывают в атмосферу. Между тем, для землеподобных экзопланет, расположенных в непосредственной близости к светилу, сценарий ученых является более реалистичным.