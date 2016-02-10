Геофизики представили катастрофический сценарий будущего Земли

Результаты исследований авторы опубликовали в журнале Nature Climate Change, передат Lenta.ru.

Основной вывод геофизиков сводится к тому, что в течение ближайших десяти тысяч лет глобальное потепление и антропогенный фактор окажут (если человек не примет ответных мер) необратимое влияние на хаотические изменения климата на планете.

Самая консервативная оценка предполагает, что в течение ближайших столетий в атмосферу перейдет около 1,28 миллиарда тонн углерода. Согласно другому сценарию, в воздухе может оказаться 9,5 миллиарда тонн этого вещества.

Последствия изменения химического состава атмосферы будут катастрофическими. Средняя температура вырастет более чем на два градуса Цельсия, а таяние ледников Гренландии и Антарктиды приведет к повышению уровня мирового океана на 25 метров.

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Следствием этого будет затопление прибрежных городов, в которых в настоящее время проживает 19 процентов населения Земли (1,3 миллиарда человек). Примерно половина жителей 25 крупнейших мегаполисов планеты будет вынуждена покинуть свои места обитания.

В своей работе ученые представили еще три других сценария изменения климата, предусматривающие выбросы углерода в атмосферу общей массой до 5,12 миллиарда тонн. Прогнозы ученых во всех случаях являются неутешительными для человечества.

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В своем исследовании ученые собрали свидетельства изменения климата за последние десять тысяч лет, начиная с последнего ледникового периода и смоделировали возможные последствия сжигания ископаемого топлива.

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Ученые, используя полученные данные, показали, что повышение уровня мирового океана на 130 метров потребовало для перехода экосистемы Земли в равновесное состояние около десяти тысяч лет, что позволило развиться человеческой цивилизации.

Исправить ситуацию, по мнению ученых, может только полное прекращение выбросов углерода в атмосферу или меры по его изъятию из воздушной оболочки. Незначительное сокращение выбросов углерода, по мнению геофизиков, ситуацию не улучшит.