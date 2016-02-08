Пекин накрыл ядовитый смог из-за новогодних фейерверков

Об этом сообщает ТАСС со ссылкрй на Центр экологического мониторинга Пекина.

Содержание опасных для здоровья твердых частиц PM 2.5 в ряде районов города составило 750 микрограмм на кубический метр, что в 30 раз превысило рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения норму.

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Центр экологического мониторинга Пекина сообщает, что наиболее тяжелая ситуация установилась в южной части китайской столицы.

В связи с высоким уровнем загрязнения власти Пекина рекомендовали детям, пожилым людям и лицам с респираторными заболеваниями воздержаться от длительного пребывания на улице.

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Содержащиеся в смоге частицы способны через легкие проникать в организм и накапливаться в нем. При больших дозах это может привести к проблемам сердечно-сосудистой системы.

По этой причине в конце 2013 года в столице был принят "План экстренного реагирования на сильное загрязнение воздуха". Он регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги ("синий", "желтый", "оранжевый" и "красный").