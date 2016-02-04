В ОАЭ из-за аномального снижения температуры массово гибнут морские черепахи - СМИ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Gulf News, небывалое снижение температуры прибрежных вод заставляет морских черепах массово выбрасываться на берег.

По данным издания, больше всего от холода и штормов страдают молодые рептилии возрастом около одного года, так как они не могут противостоять неблагоприятным внешним условиям.

Таких черепах находят на протяжении всего побережья ОАЭ особенно в ночные и утренние часы, когда температура воды достигает минимума.

Читайте такжеИз австралийского зоопарка пропала редкая лучистая черепаха

"За последние четыре-пять недель наибольшее число животных было найдено на пляжах между городами Абу-Даби и Дубай, - отметил в беседе с журналистами представитель благотворительной экологической организации Dubai Turtle Rehabilitation Project Воррен Баверсток. - Пока удалось спасти 130 черепах".

Читайте такжеЭкологи призвали к спасению Индийского океана

После поступления в центр реабилитации, пишет газета, рептилии получают квалифицированную медицинскую помощь и убежище в теплых водах аквариума. До нормализации климатических условий они будут оставаться в обществе человека.

"Если вы обнаружили черепаху, то не надо возвращать ее в море или пытаться удалить какие-либо наросты на ее панцире, - подчеркнул Воррен Баверсток. - Лучше всего поместить их в контейнер с теплой чистой водой и попытаться связаться со специалистами".