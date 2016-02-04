В ОАЭ из-за аномального снижения температуры массово гибнут морские черепахи - СМИ

21:27, 04 февраля 2016
Экология
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В Объединенных Арабских Эмиратах эксперты бьют тревогу из-за массовой гибели морских обитателей в связи с аномальным похолоданием.

REUTERS

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Gulf News, небывалое снижение температуры прибрежных вод заставляет морских черепах массово выбрасываться на берег.

По данным издания, больше всего от холода и штормов страдают молодые рептилии возрастом около одного года, так как они не могут противостоять неблагоприятным внешним условиям.

Таких черепах находят на протяжении всего побережья ОАЭ особенно в ночные и утренние часы, когда температура воды достигает минимума.

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"За последние четыре-пять недель наибольшее число животных было найдено на пляжах между городами Абу-Даби и Дубай, - отметил в беседе с журналистами представитель благотворительной экологической организации Dubai Turtle Rehabilitation Project Воррен Баверсток. - Пока удалось спасти 130 черепах".

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После поступления в центр реабилитации, пишет газета, рептилии получают квалифицированную медицинскую помощь и убежище в теплых водах аквариума. До нормализации климатических условий они будут оставаться в обществе человека.

"Если вы обнаружили черепаху, то не надо возвращать ее в море или пытаться удалить какие-либо наросты на ее панцире, - подчеркнул Воррен Баверсток. - Лучше всего поместить их в контейнер с теплой чистой водой и попытаться связаться со специалистами".

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