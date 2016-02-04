Кабмин назначил и.о. министра экологии Анну Вронскую

Об этом говорится в распоряжении правительства от 3 февраля.

«Возложить временно, до назначения в установленном порядке министра экологии и природных ресурсов Украины, исполнение обязательств министра на заместителя министра экологии по вопросам европейской интеграции Вронскую Анну Александровну», - сказано в распоряжении.

Читайте такжеБПП озвучил свои кандидатуры в состав нового правительства

Напомним, 27 января по результатам расследования в отношении покушения на хищение 550 миллионов гривень средств Киотского протокола правительство уволило и.о. министра экологии Сергея Курыкина.

Верховная Рада уволила министра экологии Игоря Шевченко еще в июле 2015 года, с тех пор должность министра вакантна. Он работал на этой должности с декабря 2014 года.