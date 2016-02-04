Кабмин назначил и.о. министра экологии Анну Вронскую
Кабинет министров назначил временно исполняющей обязанности министра экологии и природных ресурсов Анну Вронскую, которая ранее занимала должность заместителя министра экологии.
Об этом говорится в распоряжении правительства от 3 февраля.
«Возложить временно, до назначения в установленном порядке министра экологии и природных ресурсов Украины, исполнение обязательств министра на заместителя министра экологии по вопросам европейской интеграции Вронскую Анну Александровну», - сказано в распоряжении.
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Напомним, 27 января по результатам расследования в отношении покушения на хищение 550 миллионов гривень средств Киотского протокола правительство уволило и.о. министра экологии Сергея Курыкина.
Верховная Рада уволила министра экологии Игоря Шевченко еще в июле 2015 года, с тех пор должность министра вакантна. Он работал на этой должности с декабря 2014 года.