Профильный комитет ВР признал неудовлетворительной работу Кабмина в экологической и природоохранной сфере

Соответствующее решение комитет принял на сегодняшнем заседании по результатам рассмотрения отчета правительства о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета министров в 2015 году, сообщили УНИАН в пресс-службе председателя профильного комитета ВР Николая Томенко.

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«Детально обсудив этот вопрос, парламентский комитет принял решение признать неудовлетворительной работу Кабинета министров в экологической и природоохранной сфере, в частности, по разработке и реализации государственных программ сохранения окружающей природной среды, реформированию системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей среды, урегулированию правовых основ организации эффективного использования природно-заповедного фонда Украины, детенизации добычи полезных ископаемых, а также по социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», - говорится в сообщении.

По словам Томенко, если проанализировать фактическое отсутствие кадровых назначений в экологической сфере, принятие неоднозначных решений и неудовлетворительное финансирование ключевых экологических программ, то можно сказать, что нынешнее правительство вообще в 2015 году вывело государственную экологическую политику из приоритетов Украины».