Рада одобрила выделение Германией €14 миллионов на обновление украинских заповедников
Верховная Рада ратифицировала соглашение с Германией о выделении 14 млн евро, которые будут направлены на обновление украинских заповедников.
За соответствующее решение проголосовали 253 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года Германия подтвердила предоставление Украине гранта в размере 14 млн евро на реализацию проекта «Поддержка природно-заповедных территорий Украины».
В апреле 2015 года Министерство экологии и природных ресурсов Украины подписало соглашение о финансовом сотрудничестве, а также финансовый договор с представителями Германии.
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Присутствовавший на подписании посол Германии Кристоф Вайль выразил надежду, что после полной реализации проекта значительно возрастет количество туристов в Украину из Германии.
При этом средства планируется направить на усиление материально-технической базы парков и выполнение в заповедниках работ, которые на протяжении многих лет не выполнялись из-за отсутствия должного финансирования.