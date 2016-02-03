Рада одобрила выделение Германией €14 миллионов на обновление украинских заповедников

За соответствующее решение проголосовали 253 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года Германия подтвердила предоставление Украине гранта в размере 14 млн евро на реализацию проекта «Поддержка природно-заповедных территорий Украины».

В апреле 2015 года Министерство экологии и природных ресурсов Украины подписало соглашение о финансовом сотрудничестве, а также финансовый договор с представителями Германии.

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Присутствовавший на подписании посол Германии Кристоф Вайль выразил надежду, что после полной реализации проекта значительно возрастет количество туристов в Украину из Германии.

При этом средства планируется направить на усиление материально-технической базы парков и выполнение в заповедниках работ, которые на протяжении многих лет не выполнялись из-за отсутствия должного финансирования.