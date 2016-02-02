Экологи призвали к спасению Индийского океана
21:58, 02 февраля 2016Экология
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Индийский океан теряет фитопланктон, и это может привести к экологическому бедствию. Такую информацию обнародовали американские экологи.
REUTERS
Об этом сообщает "Росбалт".
В западной части Индийского океана за последние 16 лет количество фитопланктона сократилось почти на 30%. Эти микроскопические обитатели океанских глубин лежат в основе пищевой цепочки экосистемы региона. Их исчезновение может привести к разрушительным последствиям.
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При большом количестве планктона в воде она становится светлее и зеленее, если же количество планктона сокращается, то вода становится более темной и синей.
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