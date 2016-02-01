Ученые смогли вырастить в лаборатории кораллы, которые способны размножаться в дикой природе

Исследование было опубликовано в научном журнале Bulletin of Marine Science, передает "Газета.Ru".

В 2011 году исследователи собрали гаметы, произведенные кораллами вида Elkhorn, которые находятся на грани вымирания. Через год их подсадили к рифу, а еще через четыре года они достигли размера футбольного мяча и начали размножаться параллельно с кораллами, выросшими в естественных условиях. Дирк Петерсен, один из авторов проекта, прокомментировал: «Наш подход к увеличению популяции кораллов существенно отличается от других проектов по реставрации рифов. Обычно кораллы выращивали в питомниках до больших размеров и только потом подсаживали к рифам. Мы разработали технологию, которая позволяет разнообразить генофонд кораллов».

Кораллы Elkhorn благодаря своей форме способны создавать обширные заросли, которые служат средой обитания для множества видов рифовых рыб. По оценкам океанологов, за последние 40 лет исчезло около 80% кораллов Карибского моря. Поэтому восстановление популяции кораллов, в том числе и вида Elkhorn, - первостепенная задача для ученых.

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Несмотря на успешный опыт выращивания кораллов в лаборатории, метод не способен полностью обеспечить восстановление коралловых рифов. «Любые попытки выращивания кораллов ограничены небольшими территориями, потому что на рост рифа влияют загрязнение окружающей среды и чрезмерный вылов рыбы, - дополняет Петерсен. - Тем не менее мы не собираемся останавливаться на достигнутом и планируем проверить результаты исследования в разных районах Карибского бассейна».