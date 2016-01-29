Исследователи превратили дубовый лист в батарейку
18:50, 29 января 2016Экология
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Исследователи из Института Мэриленда (США) смогли превратить дубовый лист в электрическую батарею емкостью 360 мАч на 1 г веса.
Лист дуба превратили в батарейку емкостью 360 мАч на 1 г веса / Фото УНИАН
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Gizmodo.
Для этого лист растения карбонизировали при температуре 1000°С, что позволило создать карбоновую наноструктуру. Затем поры обработанного листа были заполнены натриевым электролитом, что позволило добиться накопления в нем энергии.
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Исследование касается перспективы замены литиевого электролита в современных батареях натриевым. Последний обещает большие емкости батарей, однако такие элементы питания быстрее деградируют. Решить эту проблему должны помочь карбоновые микроструктуры, такие как в эксперименте с дубовым листом.
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