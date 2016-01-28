Японцы создали первую в мире антенну из морской воды

Об этом сообщает Lenta.ru.

Морская вода является в сто раз более эффективным проводником электричества, чем пресная. Теоретически этого достаточно, чтобы соорудить из нее примитивную антенну для приема и передачи радиоволн. Однако фактически морская вода уступает металлам в проводимости примерно в миллион раз.

Это не помешало японской компании провести расчеты по оптимальному диаметру струи воды, которая подается под давлением к соплу антенны, и сконструировать систему SeaAerial. Ее коэффициент полезного действия составляет около 70 процентов. В ходе испытаний небольшая модель SeaAerial успешно поймала телесигнал.

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С практической точки зрения новое изобретение будет решать серьезные задачи. Инженеры указывают на то, что низкочастотные сигналы, с помощью которых связываются друг с другом военные корабли и подводные лодки, требуют очень масштабных антенн, которые могут достигать нескольких десятков метров в высоту. Поскольку в открытом море возводить такие конструкции из бетона и металла крайне сложно, их могли бы заменить сооружения из водных струй, отмечается в пресс-релизе.