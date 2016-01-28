Украина оказалась на 44 месте среди 180 стран в рейтинге экологической эффективности

Об этом говорится в отчете Йельского и Колумбийского университетов, которые составили рейтинг показателей эффективности экологической политики государств мира, передает РИА Новости.

Составители экологического индекса стран на 2016 год руководствовались девятью факторами - забота о здоровье жителей, состояние водных ресурсов страны, санитарных норм, природы и окружающей среды.

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В первой пятерке Финляндия, Исландия, Швеция, Дания и Словения. США занимают 26-е место, Россия - 32-е. Замыкают список Сомали, Эритрея, Мадагаскар и Нигер.

Ранее УНИАН сообщал, что показатели сбора вторсырья в Украине опережают нормы, которые установлены в некоторых странах Европы.