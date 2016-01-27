Пан Ги Мун пригласил лидеров всех стран на подписание соглашения по климату 22 апреля
19:55, 27 января 2016Экология
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун направил всем главам государств приглашения принять участие в церемонии подписания глобального соглашения по климату, которая пройдет в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке 22 апреля 2016 года.
REUTERS
В этот день международное сообщество будет отмечать День Земли, пишет ТАСС.
В направленном 22 января пригласительном письме Пан Ги Мун отметил, что широкое участие мировых лидеров будет способствовать скорейшему вступлению в силу конвенции, а также позволит завершить работу над "деталями, которые необходимы для эффективного выполнения положений нового соглашения".
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Ранее в ООН сообщили, что 5-6 мая в Нью-Йорке планируется провести форум с участием представителей правительств и гражданского общества, на котором будет обсуждаться реализация соглашения.
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