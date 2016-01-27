Кабмин уволил и.о. министра экологии Курыкина за попытку хищения 550 миллионов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

Отмечается, что также был уволен директор департамента климатической политики Минэкологии Владислав Вежнин и директор ГП "Укрэкоинвест" Алексей Коваль.

Премьер-министр Арсений Яценюк обратился к руководителю Национального антикоррупционного бюро с просьбой, чтобы это громкое коррупционное дело было доведено до конца, а ответственным должностным лицам были вынесены приговоры.

На заседании правительства 27 января руководитель Национального агентства по вопросам государственной службы отчитался о результатах служебного расследования по поручению Кабмина относительно покушения на преступление по хищению 550 миллионов гривень средств Киотского протокола, которые должны были быть отправлены на закупку светодиодных устройств.

Яценюк отметил, что благодаря информации Министерства внутренних дел и Национальной полиции было установлено, что компания "Агротехбуд", которая выиграла тендер на приобретение новых осветительных приборов, имеет все признаки фиктивности. Перед проведением тендера, отметил он, эта компания сменила директора, учредителя и главного бухгалтера. "Директором, учредителем и главным бухгалтером компании становится Алтунин А.С., который проживает в г. Донецк, Ворошиловский район, проспект Мира, 5. В зоне антитеррористической операции", - сказал он.

После проверок компании выяснилось, что за весь 2015 год она смогла купить один вентилятор за 13 тысяч гривень".

Глава правительства отметил, что в целом на участие в тендере было заявлено 8 компаний, 6 из которых – "реальные предприятия, которые работают в сфере освещения и имеют десятки миллионов оборота, а две совершенно одинаковые – "Агротехбуд" и "Примакс" - фиктивные, где нет директора, нет главного бухгалтера... там есть только банковский счет".

"Реальные компании проигрывают тендер. И появляется донецкая фирма "с одним вентилятором", которая ожидает из государственного бюджета 550 миллионов гривень, и при этом Министерство экологии и природных ресурсов еще вносит в правительство решение, чтобы средства заплатили по предоплате. Если бы мы оперативно не среагировали, то этих 550 миллионов согласно выигранному тендеру пошли бы на фиктивную фирму", - сказал он.

"Это организованная преступная группировка, которая связана с высшим руководством министерства, с руководителем государственного предприятия. Это организованная преступная группа", - подчеркнул премьер.

Яценюк также поручил снять гриф "для служебного пользования" с акта соответствующего служебного расследования.

Глава правительства сообщил, что передает его в НАБУ. "Прошу персонально руководителя Национального антикоррупционного бюро господина Сытника, который является новым профессиональным и независимым человеком, взять эти материалы под личный контроль, открыть реальное уголовное производство и взять этих коррупционеров. И не допустить того, чтобы они сейчас быстро покинули территорию Украины", - сказал он.