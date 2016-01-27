Яценюк поддержал увольнение и.о. главы Минэкологии за попытку разворовывания денег Киотского протокола

Курыкина, а также ответственных должностных лиц Министерства экологии хотят уволить за служебную халатность, которая могла привести к потере государством 550 млн грн, выделенных в рамках Киотского протокола.

Об этом заявил глава Нацагентства Константин Ващенко на заседании правительства в среду.

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"Выносится на рассмотрение Кабинета министров решение об увольнении заместителя министра Курыкина Сергея Ивановича, которы в соответсвие с распоряжением Кабмина от 13 августа 2015 года исполняет обязанности министра экологии и природных ресурсов. Второе - руководству Минэкологии уволить руководителя департамента климатической политики Лежвина Владислава Витальевича", - сказал он.

По словам Ващенко, в результате проведенного расследования было выявлено, что руководство Минэкологии не среагировало должным образом на имеющуюся информацию о сомнительном характере выигравшей тендер на закупку экономных систем освещения компании “Агротехбуд”.

“Руководство Минэкологии не среагировало на своевременные предупреждения правоохранительных органов о признаках фиктивности участника тендера, не обеспечило необходимый контроль закупок государственной компанией “Украгроинвест” и не были приняты меры по факту нарушения процедуры закупок”, - подчеркнул глава Нацагентства.

Также Ващенко отметил, что результаты расследования будут переданы компетентным органам, отвечающим за борьбу с коррупцией.

Отмечается, что Яценюк поддержал предложение Национального агентства по вопросам государственной службы об увольнении чиновников Министерства экологии и природных ресурсов во главе с и.о.министра Сергеем Курыкиным за попытку разворовывания денег «Киотского протокола» в объеме порядка 550 млн грн при организации тендера на реализацию проектов уличного освещения, а также передал материалы проведенного служебного расследования в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего расследования.

По мнению главы правительства, крайне важно не просто уволить чиновников, а довести расследование до наказания виновных за проявленную халатность и попытку нанести ущерб государству.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 20 января обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой привлечь к ответственности всех чиновников, задействованных и ответственных за проведение незаконных тендеров по освоению средств, полученных Украиной в рамках работы так называемого Киотского протокола.

По словам главы правительства Арсения Яценюка, речь идет о тендере, который был проведен в конце прошлого года на сумму 480 млн грн. Предметом тендера стали закупки элементов уличного освещения в рамках реализации программы энергоэффективности. Тендер выиграла компания «Агротехбуд», которая, по словам главы правительства, оказалась фиктивной.