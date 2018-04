Ученые описали механизм уничтожения аборигенного населения и экосистем Америки

Свое исследование они представили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Lenta.ru.

Историки спорят о том, уничтожили ли войны и болезни аборигенное население сразу (в течение десяти лет) или же этот процесс носил постепенный, долгосрочный характер. Антрополог Мэтт Либманн из Гарвардского университета считает обе точки зрения ошибочными.

Либманн и его коллеги выяснили, что на территории современного штата Нью-Мексико эпидемии разразились спустя примерно сто лет после первых постоянных контактов с испанцами (около 1620 года). Однако их эффект был чудовищным по силе: в 18 обследованных деревнях населения сократилось с 6500 до 900 человек (за 60 лет).

Кроме того, ученые проверили гипотезу о влиянии истребления индейцев на климат планеты: считается, что рост лесов на месте заброшенных полей и пастбищ взял из атмосферы (в XVI-XVII веках) углекислый газ — что сделало погодные условия малого ледникового периода еще более суровыми.

Однако дендрохронологический анализ годовых колец деревьев вокруг 18 поселений показал более сложную картину: бурный рост лесов на опустевших территориях привел к значительно более частым и разрушительным лесным пожарам. В результате общая площадь, занятая деревьями, периодически сокращалась.

При этом Либманн и его коллеги предупреждают об опасности использования простых объяснений и причинно-следственных связей в истории колонизации Америки.