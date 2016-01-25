Пекин в 2016 году потратит $2,6 миллиардов на улучшение качества воздуха - СМИ

Власти китайской столицы предоставят 16,5 млрд юаней (около $2,57 млрд) на программы по улучшению качества воздуха в мегаполисе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа",

"Их целью станет сокращение потребления угля и замена несоответствующего экологическим стандартам автотранспорта", - говорится в сообщении.

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Ранее власти города поставили своей целью избавиться от 200 тыс. автомобилей с высокимуровнем выброса вредных веществ в атмосферу, а также использовать экологически чистые источники энергии при тепло- и электроснабжении 400 населенных пунктов в окрестностях китайской столицы.