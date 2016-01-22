Петиция по определению долины русла реки Лыбедь зоной экологического бедствия принята к рассмотрению

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Отмечается, что указанная петиция набрала 10888 голосов, при минимально необходимых 10 тысячах.

По данным пресс-службы, заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив поручил Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики рассмотреть электронную петицию в установленном порядке.

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В петиции говорится, что «берега реки в течение многих лет зарастали деревьями, ежедневно туда сливаются тысячи литров химикатов, русло Лыбеди загрязнено механическим мусором. Ситуация ужасает также и тем что Лыбедь загрязняет Днепр, а Днепр дальше Черное море».

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Также в петиции подчеркивается, что «реку начали загрязнять путем сброса грязного химического талого снега»: «в Последнее время снег стали сбрасывать даже на территории природоохранного объекта «Лысая гора», территория которого прямо граничит с рекой Лыбедь».

Автор петиции требует от киевской городской власти «срочно признать экологическое состояние реки Лыбедь как критическое и требующее немедленного принятия мер по реанимации экологической ситуации». Кроме того, в петиции содержится требование «срочно запретить любой сброс талого снега и прочего механического мусора на территории русла Лыбеди и прилегающих территориях», «ликвидировать все без исключения врезки в русло реки, через которые ежедневно сливаются тысячи литров химических веществ» и «начать публичное обсуждение судьбы долины реки Лыбедь, как публичного пространства, где будут обустроены новые веломаршруты, обустроен экстрим парк, сооружены спортивно-детские площадки, обустроено нормальное освещение, построен летний кинотеатр, официальный граффити парк для проведения международных фестивалей». Автор петиции предлагает «начать разработку размещения снегоплавильных станций вне долины реки Лыбедь, или вблизи реки, однако исключительно с использованием фильтров против химического и механического загрязнения».