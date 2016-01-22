Украина опережает нормы некоторых стран Европы по показателям сбора вторсырья – эксперт

Об этом заявил глава правления общественного объединения "Украинская Ресайклинг Ассоциация" Александр Лымар, уточнив, что в Европе нормы сбора вторсырья установлены на уровне не менее 30%.

«Если в Украине со следующего года ввести нормы утилизации, которые существуют в Европе, я гарантию, что нам можно ставить 30-35%, и мы будем их собирать», - сказал Лымар.

При этом он рассказал об объемах сбора бумаги и стеклотары в Украине по итогам 2015 года. По данным эксперта, в нашей стране образуется порядка 1 млн тонн отходов бумаги в год, собирается порядка 700-750 тыс. тонн.

«По прошлому году показатель был не очень хорошим, поэтому 650 тыс. тонн. То есть, норма сбора бумаги - 65%. Мы сразу же можем опередить даже некоторые европейские страны по этому показателю», - подчеркнул Лымар.

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Он также сообщил, что показатель сбора стеклотары в Украине также соответствует европейским требованиям.

«По стеклу также очень высокие показатели. У нас образуется около 800 тыс. тонн, а мы собираем порядка 300-350 тыс. тонн. Уже выше 30%», - уточнил эксперт.

Вместе с тем он сообщил, что проблемным в Украине остается вопрос сбора и переработки полимерных отходов, которые образуются от использованных упаковок для пищи и напитков. По его словам, это связано с отсутствием законодательных норм, которые бы требовали от производителей упаковочных материалов направлять часть средств в их сбор и переработку.

Кроме того, глава правления объединения отметил, что большая часть вторсырья в Украине собирается прямо из мусорных контейнеров малообеспеченными людьми, которые потом приносят его в специальные пункты приема.

«В контейнере остается порядка 10-15% упаковки, которую можно переработать. Это значит, что большая часть уже отобрана», - сказал Лымар.

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Как сообщал УНИАН, 15 декабря заместитель главы столичного мэра Петр Пантелеев в ходе круглого стола сообщил, что ежегодно Киев производит около 1,1 млн тонн бытовых отходов, из которых около 790 тыс. тонн вывозятся на полигон твердых бытовых отходов № 5 (поселок Подгорцы, Обуховский р-н, Киевская обл.), 240 тыс. тонн отправляются на мусоросжигательный завод «Энергия», а остальное уходит на три мусоросортировочные линии.

Но, как отметил чиновник, это только тот мусор, который вывозится легально. По его словам, большая часть мусора вывозится на несанкционированные свалки, количество которых в Киевской области в 5 раз превышает легальные. При этом он сказал, что экологическое законодательство Украины во многом отстало от европейского и нуждается в серьезных изменениях.

В свою очередь, эксперты приходят к выводу, что Украина нуждается в создании комплексного механизма обращения с бытовыми отходами, включающего законодательное урегулирование, привлечение инвестиций и развитие социальной ответственности.

Справка УНИАН. Украина занимает 1 место в мире по количеству мусора на душу населения. В Украине порядка 4% земли используются под полигоны для мусора, на которых хранится около 35 млрд тонн отходов. При этом каждый год в стране создается 12 тыс. незаконных мусорных свалок, поскольку полигонов для мусора недостаточно. Большинство существующих полигонов уже исчерпали свой ресурс, а применяемые методы утилизации мусора и отходов – захоронение и сжигание – показали свою нежизнеспособность и привели ряд стран на грань экологической катастрофы. Государственные планы по созданию современных заводов по переработке мусора и отходов существуют только на бумаге. Причина для Украины стандартная - нет денег.