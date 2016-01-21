Обама обещает поддержать жителей отравленного свинцом города в штате Мичиган

"Если бы я жил там с детьми, я бы с ума сошел от мысли о том, что здоровье моего ребенка может быть в опасности", - сказал Обама, выступая в соседнем Детройте в среду, передает Русская служба ВВС.

Обама также рассказал, что встречался с мэром города Карен Уивер.

"Я сказал ей, что мы поддержим её и поддержим всех жителей Флинта, поможем им преодолеть эту трагедию", - сказал президент.

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На прошлой неделе Обама ввел чрезвычайное положение в городе Флинт, штат Мичиган, из-за загрязнения питьевой воды свинцом, и выделил пять миллионов долларов федеральных средств на его ликвидацию.

Химические анализы выявили проблему в октябре. Ранее жители 100-тысячного города жаловались на необычный цвет и неприятный запах идущей из их кранов воды. В крови некоторых граждан Флинта, в том числе детей, также обнаружено аномальное содержание свинца.

Вместе с тем, президент отклонил просьбу губернатора Мичигана Рика Снайдера объявить город зоной бедствия, что, согласно законодательству, открыло бы существенно большее финансирование.

Специалисты выясняют причину случившегося.