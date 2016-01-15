Ученые описали ранее неизвестный науке вид орхидеи, растущей на скалах

С полным текстом статьи можно ознакомиться в журнале PhytoKeys, передает "Газета.ру".

Отмечается, что высота растения составляет от 30 до 42 см, цветущего растения - от 80 до 90 см. На каждой ветке появляется от 3 до 8 цветков, а цветение продолжается с марта по июль.

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Цветки обладают большими кожистыми лепестками, окрашенными в желтый цвет с малиновыми или красно-коричневыми прожилками. Орхидея получила название Encyclia inopinata.

Ученые утверждают, что орхидея произрастает в лесах, на скалах. Предполагается, что встречается это растение чрезвычайно редко.

Ранее УНИАН сообщал, что на курильском острове Кунашир обнаружили хлорант пильчатый - редкое растение, считавшееся исчезнувшим в России.