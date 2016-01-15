В Новом Орлеане перекрыли движение транспорта по Миссисипи из-за нефтяного пятна
20:14, 15 января 2016Экология
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Семь часов потребовалось дежурным службам Нового Орлеана для восстановления движения по Миссисипи после появления неподалеку от города нефтяного пятна.
Сотрудники Береговой охраны США вынуждены были временно перекрыть движение / скриншот
Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщил журналистам представитель порта Нового Орлеана Мэтт Гришэм, рано утром из-за быстрого подъема воды в реке с якорей сорвались несколько барж.
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Они столкнулись с нефтеналивными судами, стоявшими у причала под погрузкой. В результате, по его словам, "небольшое количество нефти" попало в реку и сотрудники Береговой охраны США вынуждены были временно перекрыть движение транспортных средств по Миссисипи.
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