В Новом Орлеане перекрыли движение транспорта по Миссисипи из-за нефтяного пятна

20:14, 15 января 2016
Экология
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Семь часов потребовалось  дежурным службам Нового Орлеана для восстановления движения по Миссисипи после появления неподалеку от города нефтяного пятна. 

Миссисипи / скриншот

Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил журналистам представитель порта Нового Орлеана Мэтт Гришэм, рано утром из-за быстрого подъема воды в реке с якорей сорвались несколько барж.

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Они столкнулись с нефтеналивными судами, стоявшими у причала под погрузкой. В результате, по его словам, "небольшое количество нефти" попало в реку и сотрудники Береговой охраны США вынуждены были временно перекрыть движение транспортных средств по Миссисипи.

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