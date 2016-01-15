Чукчи за год убили 125 серых китов

По сравнению с 2014 годом китобои сумели убить на 1 кита больше, сообщает дальневосточное издание «Дейта» со ссылкой на администрацию ЧАО.

Всего в 2015 году на Чукотке добыто 3 754 морских зверей, общий вес которых составляет около 20,6 центнера. План на 2015 год при этом не был выполнен, так как было разрешено добыть 5 392 зверя. План добычи морских млекопитающих был выполнен на 69,6%.

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Кроме китов, жители Чукотки добыли 971 моржа, 205 особей ларги (тюленей), 2677 акибы (настоящий тюлень), 625 лахтака, а также 3 головы белухи.

Охота на морских млекопитающих, в том числе китов, разрешена только коренным жителям Чукотки, чтобы они могли сохранить свою культурную самобытность, ведя привычные виды хозяйства.

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Мясо китов традиционно распределяется внутри общины, а часть продукции реализуется на территории других населенных пунктов. В 2015 году общая выручка территориально-соседских общин превысила 20,8 миллиона рублей (6,6 миллиона гривень).