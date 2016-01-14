Тысячи мертвых рыб обнаружены в заливе Гуанабара у берегов Рио-де-Жанейро

Об этом сообщает ТАСС.

В региональном министерстве окружающей среды отметили, что по итогам проверки "было выявлено значительное количество мертвых рыб определенного типа".

Речь идет об одной из разновидностей сардины, которая, по словам властей, не котируется на рынке. Представители ведомства не исключают, что рыба могла быть сброшена в залив частными рыболовецкими судами, которые таким образом нередко избавляются от непригодного для продажи улова.

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Тем менее экологам было поручено взять несколько проб воды в районе инцидента. Результаты экспертизы станут известны через пять дней. Проблема экологического состояния Гуанабары несколько месяцев назад оказалась в центре общественного внимания в связи предстоящей в августе 2016 года в Рио-де-Жанейро Олимпиадой. В акватории залива предполагается проводить олимпийскую парусную регату.

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Между тем многие спортсмены, участвовавшие в соревнованиях в этом месте, жаловались на ухудшение здоровья из-за контакта с крайне загрязненной водой. По данным экологов, в Гуанабару поступает 18,4 тыс. литров сточных вод ежесекундно.