В Киеве организовали пункты приема новогодних елок

Речь идет о том, что по завершению новогодних праздников елки, сосны, ели киевляне смогут оставить в специальных пунктах приема. Об этом сообщает сайт «Киевзеленстроя».

Читайте такжеГослесагентство подготовило к продаже более 360 тысяч новогодних елок

При этом отмечается, что измельченные елки будут использовать для мульчирования лунок (укрывания почвы от пересыхания и перегрева) вечнозеленых растений.

В сообщении указаны пункты приема елок, которые будут работать по будням с 8.00 до 17.00 по адресам: ул. Тростянецкая, 58 А, проспект Освободителей, 6, ул. Электротехническая, 26, проспект Московский , 26 А, ул. Дмитриевская, 16 А, Железнодорожное шоссе, 61, переулок Герцена, 6, проспект Голосеевский, 87 Г, ул. Новополевая, 95 и ул. Бетховена, 8.

Читайте такжеИзменения климата "сдвинули" ледниковый период на 100 тысяч лет - ученые