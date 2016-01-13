Датские исследователи разрабатывают новую модель прогнозирования наводнений
Датские исследователи разрабатывают новую методику, которая позволит предугадывать наводнения за несколько дней или даже недель.
Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил датскому информационному агентству Ритсаус бюро сотрудник Геологоразведочной службы Дании и Гренландии Ханс Йорген Хенриксен, вместе с коллегами он создал новую прогностическую модель, которая должна позволить предсказывать наводнения не только на основе данных о количества осадков, но и с учетом уровня грунтовых вод.
"После продолжительного периода умеренно сильных дождей почва настолько напитана влагой, что даже какие-то 20 мм осадков способны вызвать наводнение, - поясняет соавтор исследования Симон Стисен. - При иных гидрологических условиях, когда в системе не так много воды, то же количество осадков не вызовет никаких последствий. В этом сильная сторона нашей модели".
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По словам ученых, текущие методики уделяют слишком много внимания уровню осадков, и главной причиной для распространения предупреждений сейчас становятся прогнозируемые ливневые дожди, тогда как для эффективного предсказания разрушительных природных явлений необходим комплексный подход.
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В настоящий момент экспериментальная методика находится на ранней стадии разработки и тестирования. Стисен и Хенриксен заявляют, что на ее доработку и объединение с новой моделью предсказания погоды Датского метеорологического института уйдет 4-5 лет.