Датские исследователи разрабатывают новую модель прогнозирования наводнений

Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил датскому информационному агентству Ритсаус бюро сотрудник Геологоразведочной службы Дании и Гренландии Ханс Йорген Хенриксен, вместе с коллегами он создал новую прогностическую модель, которая должна позволить предсказывать наводнения не только на основе данных о количества осадков, но и с учетом уровня грунтовых вод.

"После продолжительного периода умеренно сильных дождей почва настолько напитана влагой, что даже какие-то 20 мм осадков способны вызвать наводнение, - поясняет соавтор исследования Симон Стисен. - При иных гидрологических условиях, когда в системе не так много воды, то же количество осадков не вызовет никаких последствий. В этом сильная сторона нашей модели".

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По словам ученых, текущие методики уделяют слишком много внимания уровню осадков, и главной причиной для распространения предупреждений сейчас становятся прогнозируемые ливневые дожди, тогда как для эффективного предсказания разрушительных природных явлений необходим комплексный подход.

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В настоящий момент экспериментальная методика находится на ранней стадии разработки и тестирования. Стисен и Хенриксен заявляют, что на ее доработку и объединение с новой моделью предсказания погоды Датского метеорологического института уйдет 4-5 лет.