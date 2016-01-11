Суд признал незаконным отчуждение здания Института эволюционной экологии

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Установлено, что в 2010 году право собственности на нежилые помещения общей площадью более 400 квадратных метров, расположенные на территории парка Феофания, было зарегистрировано за физическим лицом на основании решения Ворошиловского районного суда Донецка, якобы принятого еще в 1999 году.

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Однако прокуратурой установлено, что райсуд Донецка такое дело никогда не рассматривал.

"При таких обстоятельствах местной прокуратурой подан в суд иск с требованием отменить запись государственного регистратора о регистрации права собственности на недвижимое имущество, принадлежащее Институту эволюционной экологии НАН Украины", - говорится в сообщении.

Суд, согласившись с доводами прокурора, удовлетворил исковые требования в полном объеме.