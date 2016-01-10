В оккупированном Крыму обрушился уникальный водопад Серебряные струи (фото)
16:02, 10 января 2016Экология
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В оккупированном Россией Крыму обрушился и прекратил привычное существование водопад Серебряные струи.
Обрушилась туфовая шапка водопада, поросшая мхом / vk.com/uzkrym
Об этом сообщает на своей странице "Вконтакте" так называемый "Крымский федеральный университет им. Вернадского".
"Крым утратил одну из своих самых главных природных достопримечательностей - уникальный водопад Серебряные струи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обрушение произошло ввиду природных факторов.
"Скорее всего, туфовая шапка водопада, возраст которой составлял 30-50 тысяч лет, рухнула по причине недавних морозов и полного обледенения водопада", - констатирует самопровозглашенный "университет".
Теперь, чтобы водопад вновь обрел "серебряные струи", понадобится не менее 10 тысяч лет.
Водопад расположен в Бахчисарайском районе на реке Сары-Узень в 3 км от Большого каньона.
Обрушившаяся шапка Серебрянных струй / vk.com/uzkrym
Так водопад выглядел раньше / wikipedia.org
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