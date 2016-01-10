В оккупированном Крыму обрушился уникальный водопад Серебряные струи (фото)

Об этом сообщает на своей странице "Вконтакте" так называемый "Крымский федеральный университет им. Вернадского".

"Крым утратил одну из своих самых главных природных достопримечательностей - уникальный водопад Серебряные струи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обрушение произошло ввиду природных факторов.

"Скорее всего, туфовая шапка водопада, возраст которой составлял 30-50 тысяч лет, рухнула по причине недавних морозов и полного обледенения водопада", - констатирует самопровозглашенный "университет".

Теперь, чтобы водопад вновь обрел "серебряные струи", понадобится не менее 10 тысяч лет.

Водопад расположен в Бахчисарайском районе на реке Сары-Узень в 3 км от Большого каньона.