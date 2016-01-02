В Китае из-за смога начали запрещать фейерверки

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа", с 1 января на такой шаг пошли, в частности, власти восточнокитайского мегаполиса Шанхай и столицы провинции Хэнань города Чжэнчжоу.

В Шанхае фейерверки запрещено запускать в пределах кольцевой автомагистрали, окружающей город. За нарушения запрета предусматривается административный штраф, который уже был наложен на одного из правонарушителей - на 100 юаней ($15,4) был оштрафован мужчина, который запускал салют во дворе одного из жилых комплексов в центре города.

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Власти Чжэнчжоу за нарушение запрета на праздничную пиротехнику предусмотрели штраф размером до 500 юаней ($77). В городе запрещено не только запускать фейерверки, но и производить, продавать и хранить их. Следует отметить, что фейерверки, петарды, хлопушки и прочая подобная пиротехника служат в Китае не только для развлечения, но и выполняют важную для многих китайцев функцию - отпугивают "злых духов". На протяжении многих веков ни один праздник, ни одно важное событие (включая, например, открытие новой компании или заселение нового дома) не обходится без шумового пиротехнического оформления.

К сожалению, в современном Китае смог и другие виды загрязнения окружающей среды стали опаснее для человека, чем злые духи. В частности, в Пекине и других районах Северного Китая с середины ноября практически ежедневно отмечается превышение норм загрязнения воздуха. В столице в декабре два раза объявляли наивысший - красный - уровень экологической тревоги и несколько раз вводили другие повышенные уровни экологической опасности в связи с сильным смогом.