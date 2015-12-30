СМИ: Ветряные станции по совокупной мощности впервые превзошли такой же показатель у АЭС

Об этом сообщает в среду японская газета "Асахи" со ссылкой на данные Всемирной ассоциации энергии ветра (WWEA), передает ТАСС.

По ее данным, в нынешнем году совокупная мощность ветряков превысила 400 млн кВт. Такой же показатель у всех действующих АЭС на планете составляет 382,3 млн кВт. Однако атомные станции в реальности вырабатывают на две трети больше энергии, чем ветряные, которые могут простаивать в тихие безветренные дни.

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В то же время, по подсчету WWEA, при сохранении нынешних тенденций совокупная мощность ветряков к 2030 году достигнет 2 млрд кВт. И тогда они превзойдут АЭС и по реально вырабатываемому количеству электроэнергии. В последнее время, отмечает "Асахи", существенно сокращается себестоимость энергии с ветряных станций, что способствует их распространению. По последним данным, средняя цена их киловатта составляет порядка 6-9 центов США, что фактически сравнялось с таким же показателем у тепловых электростанций.