В Чили рыбаки спасли синего кита (видео)
13:36, 30 декабря 2015Экология
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Он застрял на мели в прибрежной зоне.
Рыбаки спасли синего кита / Скриншот
Местные рыбаки вместе с добровольцами, которые помогали на берегу, оттащили его на лодке в открытое море. Об этом сообщает ВВС-Украина.
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Животное достигало 20 метров в длину.
Как сообщалось, в начале декабря группа японских рыболовецких судов отправилась в Антарктику, чтобы продолжить охоту на китов, несмотря на запрет суда и протесты экологических активистов.
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