В Чили рыбаки спасли синего кита (видео)

Местные рыбаки вместе с добровольцами, которые помогали на берегу, оттащили его на лодке в открытое море. Об этом сообщает ВВС-Украина.

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Животное достигало 20 метров в длину.

Как сообщалось, в начале декабря группа японских рыболовецких судов отправилась в Антарктику, чтобы продолжить охоту на китов, несмотря на запрет суда и протесты экологических активистов.