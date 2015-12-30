В Чили рыбаки спасли синего кита (видео)

13:36, 30 декабря 2015
Экология
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Он застрял на мели в прибрежной зоне.

Скриншот

Местные рыбаки вместе с добровольцами, которые помогали на берегу, оттащили его на лодке в открытое море. Об этом сообщает ВВС-Украина.

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Животное достигало 20 метров в длину.

Как сообщалось, в начале декабря группа японских рыболовецких судов отправилась в Антарктику, чтобы продолжить охоту на китов, несмотря на запрет суда и протесты экологических активистов.

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