Украина и экология: чем запомнился уходящий год

Незаконная добыча янтаря, разрушающая экосистему

Одной из самых ярких экологических тем 2015 года, ставших резонансными, можно назвать борьбу с нелегальной добычей янтаря в Житомирской, Ровенской и Волынской областях. По некоторым данным, ежегодно в Украине добывается до 300 тонн янтаря. Как правило, весь доход от промысла (а это миллионы евро), идет мимо государственного и местных бюджетов. Однако помимо финансового ущерба, этот «бизнес» существенно сказывается на состоянии всей экосистемы Украины.

По словам президента общественной организации «Let’s do it, Ukraine» Юлии Мархель, кустарная добыча янтаря подрывает всю экосистему и несет значительные потери для сельского хозяйства. «Эта процедура помповым методом обезвоживает систему искусственной мелиорации и наносит значительный ущерб грунтовым водам. В интернете можно найти фотографии того, как выглядит земля после незаконной добычи. Лунные кратеры, огромное количество деревьев, которые валятся, а замена, конечно, не засаживается. Нарушается экосистема, это может привести к непредсказуемым последствиям. Например, мы не видим подземные воды. Но такое нарушение экосистемы может привести к нарушениям обращения в природных коллекторах. Может повышаться уровень воды» - отмечает она.

Весной уходящего года на проблему обратили внимание журналисты, а к лету это вылилось в широкомасштабную кампанию властей по борьбе с контрабандой «солнечного камня». В июле президент Украины Петр Порошенко дал силовикам две недели на решение вопроса с незаконной добычей янтаря, к которой, по словам экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, причастны представители и СБУ, и МВД. Конечно, за две недели решить проблему, существующую в стране десятилетия, не удалось. Но после нескольких громких задержаний контрабандистов и старателей, незаконные копатели янтаря несколько поубавили пыл и поджали хвосты – копать стали гораздо меньше.

На сегодняшний день процесс добычи янтаря все еще не урегулирован на законодательном уровне. Существующие же законы не разрешают владельцам лицензий на янтарный промысел заниматься рекультивацией территорий, на которых разработка закончена.

Дымовая завеса

В уходящем году украинцам запомнились тлеющие торфянники и пожары, принесшие немало неприятностей. С начала 2015 года только на территории Киевской области, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, было зарегистрировано 153 торфяных пожаров, огонь охватил более 130 га.

Из-за пожаров вокруг Киева были установленны новые рекорды по уровню загрязненности воздуха - сильное задымление превышало норму в 5-7 раз. В некоторых районах (на левом берегу Днепра) норма и вовсе была превышена в 18 раз. Наибольшее же беспокойство украинцев вызвало тления торфа в зоне отчуждения. Возгорание сухой травы и камыша произошло на территории «Чернобыльской пущи» еще 30 июня, а локализовать пожар удалось только 16 августа. Жители близлежащих районов опасались повышения уровня радиации, однако в Госслужбе по чрезвычаным ситуациям заверили, что радиационный фон во время пожаров оставался в пределах нормы.

Кроме того, одним из наиболее маштабных пожаров в Украине, за последние десятилетия, стала катастрофа на нефтебазе БРСМ-нафта в селе Крячки Васильковского района Киевской области. «Пожар на нефтебазе под Киевом — один из самых масштабных техногенных экологических катастроф. Содержание ангидрида сернистого в воздухе в контрольных точках превышало предельно допустимые концентрации в 2,5-6,7 раза. В связи с погодными условиями в приземном слое атмосферного воздуха накапливались загрязняющие вещества. По уровню загрязнения ангидридом сернистым ситуация характеризовалась как недопустимая, а по степени опасности – как умеренно опасная и опасная. Кроме того, в результате горения резервуаров с бензином образовалось огромное количество тепловой энергии, а это, в свою очередь, нарушило баланс в окружающей среде», - рассказала Юлия Мархель.

По мнению эколога, сопредседателя Ассоциации зеленых Украины Ярослава Задесенца, последствия этих стихийных бедствий еще долго будут отражаться на всей экосистеме Киевщины и Украины. «Естественно, что пожары, этим летом и осенью буквально окружившие Киев, нанесли существенный вред всей экосистеме региона. Помимо загрязнения воздуха, это сгоревшие леса и уничтожение верхнего, наиболее плодородного слоя почвы. В огне погибло или было вынуждено мигрировать все живое, что населяло громадные территории», - отмечает он.

Проблемы национальных парков

Еще одной проблемной экологической темой для Украины стало разрушение природно-заповедного фонда страны. Главную роль в этом играют военные действия на Донбассе. По словам Юлии Мархель, всесторонне оценить ущерб, нанесенный окружающей среде региона, на сегодняшний день не представляется возможным. Однако и без этого можно отметить механическое разрушение ландшафтов после проезда тяжелой техники или использования артиллерии.

Так, военные действия привели к повреждению природно-заповедных объектов - филиалов Луганского заповедника Провальская степь, Трехизбенская степь, региональных ландшафтных парков, национального парка Святые горы, Меотида, отделения Украинского степного заповедника Кальмиусское. В частности, в национальном парке Святые горы пожар, вызванный обстрелами, прошел 1000 га леса, от пожаров также пострадали заказники в Луганской области – Нагольчанский, Волнухинский, Белоречанский, Луганский, Перевальский и Песчаный.

Кроме того, в начале мая уходящего года в заповедной зоне национального парка Меотида – Кривой косе, боевиками под командованием Моторолы проводились военные маневры с использованием пулеметов и гранатометов. В результате было уничтожено значительное количество птиц и птичьих гнезд.

Также в результате боев в филиале Украинского степного заповедника Меловая флора сильно пострадало урочище Кучугуры, где были устроены блиндажи, окопы и огневые точки. Плотность воронок от снарядов в этом урочище составляет до 50 на 1 га. В лесной части заповедника плотность воронок от снарядов составляет 3-5 на 1 га. Уничтожено около 100 меловых сосен, замусорена территория в 3 га. На всей территории осталось большое количество неразорвавшихся мин и снарядов.

А такие ландшафтные парки как Донецкий кряж, Зуевский и Клебан-Бык перестали существовать. Их администрации были захвачены боевиками, был потерян персонал, документы, оборудование этих природно-заповедных объектов.

Вследствие войны на Донбассе страдают и водные артерии. «С начала лета в нескольких поверхностных водоемах в зоне АТО находилось большое количество мертвых тел. Это не только влияние на экосистему рек, но и на людей, которые пользуются в быту этими водами, ведь растет риск распространения возбудителей разнообразных заболеваний. Эксперты утверждают, что очищение воды в водопроводе в зоне АТО не везде работает, а природные источники из-за боевых действий могут содержать разнообразные возбудители болезней», - рассказывает Юлия Мархель.

С другой стороны, пока в одной части Украины заповедные зоны разрушаются, в других регионах создаются новые природные парки. К примеру, в Херсоне появился национальный природный парк «Нижеднепровский». Создание этого парка площадью более 80 тысяч га на территории Бериславского, Белозерского, Голопристанского, Цюрупинского районов планировалось больше полугода и несколько раз откладывалось в долгий ящик. Но 24 ноября Президент Украины Петр Порошенко все таки подписал соответствующий Указ.

Планируется, что основными задачами национального парка станут сохранение уникального природного комплекса дельты Днепра, историко-культурных объектов Нижнего Приднепровья, создания условий для туризма и отдыха, проведения научных исследований и эколого-просветительской работы. До 2017 года в Херсонской области площадь земель природно-заповедного фонда должна составлять 72,6 тысяч га , а к 2021 году эту цифру планируется увеличить до 508 тысяч га (17,9%).

Возвращение животных в Чернобыль

Значимым эко-событием уходящего года можно считать и возвращение животных в заповедную зону вокруг Чернобыля. В частности, по информации ученых, там появились уникальные для Украины бурые медведи, растет популяция лосей, оленей, волков, рысей и лошадей Пржевальского, которых на эти территории завезли в 90-х.

По подсчетам биолога Сергея Гащака, в украинской части зоны отчуждения есть два вида крупных хищников: волки и рыси. Каждая из популяций этих видов в летний период составляет более ста особей (рыси и волки в Чернобыльской зоне занимают различные ареалы), а оленей и лосей – гораздо больше. «Ранее из Беларуси в Чернобыль вернулись медведи, и теперь ученые зафиксировали проживание зубра. Таким образом, возвращение в эту зону других животных вполне вероятно», - рассказывает Юлия Мархель.

На сегодняшний день, в зоне отчуждения проживает более 400 видов животных, из которых около 60 занесены в Красную книгу Украины и европейские охранные списки. Разнообразие растительного мира тоже поражает воображение: около 1200 видов, 20 из которых - редкие, в том числе, три вида орхидей. «Появление животных в зоне, спустя тридцатилетие после катастрофы, дает надежду, что дикая жизнь возможна, а территория, наконец, начала очищаться от опасных токсинов и радионуклидов. Со временем будет возможно возвращение нормальной жизни на эти территории», - подчеркивает эколог.

Кроме того, возвращение в зону отчуждения животных привело к тому, что в 2015 году Минприроды начало работу над созданием Чернобыльского биосферного заповедника. В его состав предлагается включить около 227 тысяч гектар земель Чернобыльской зоны отчуждения и зоны безусловного отселения.

Новое соглашение по изменению климата

Одним из самых главных экологических событий года не только для Украины, а для всего мира, можно назвать принятие в начале декабря в Париже климатического соглашения, открывающего новую эру в глобальной борьбе с изменением климата на планете. Представители 196 стран единогласно приняли новую договоренность Рамочной конвенции ООН об изменении климата, обязуясь не допустить мирового потепления больше чем на два градуса цельсия. Для этого все страны обязаны уменьшить количество выбрасываемых парниковых газов.

Украину же это соглашение обязует полностью отказаться от всех ископаемых топлив и перейти на возобновляемые источники энергии. Для этого нужно уже сейчас перепланировать энергетический сектор соответствующим образом. «Технически реально перейти на возобновляемые источники энергии. Технологии, с развитием, будут становиться еще более совершенными и дешевыми. Очень много в разных странах мира выделяется субсидий на добычу ископаемого топлива, это все нужно перестраивать. Нужно поддерживать возобновляемые источники энергии и менять полностью эту структуру. Единственное, чего в Украине пока не хватает, это политической воли», - заверяет глава отдела по изменению климата НЭЦУ Ирина Ставчук.

Следует отметить, что финансирование мероприятий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов, будет обеспечиваться за счет развитых стран. То есть, те страны, которые финансово не могут себе позволить отказаться от ископаемого топлива, которое является основным источником парниковых газов, смогут получить финансовую помощь от богатых стран на развитие альтернативной энергетики.

Так как Украина, на сегодняшний день, не является донором этого проекта в силу экономического кризиса, то, вполне возможно, что после вступления в силу соглашения, мы получим финансовую помощь от развитых стран на воплощение в жизнь мероприятий по уменьшению выбросов парниковых газов в атмосферу.

Впрочем, до того, как кто-то возьмется финансировать развитие альтернативной энергетики, климатическое соглашение должно пройти ратификацию в законодательных органах стран, его подписавших. На это ООН дает срок до 21 апреля 2017 года.

Елена Пащенко