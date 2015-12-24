NASA вырастит "марсианский картофель"
22:02, 24 декабря 2015Экология
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Исследователи из NASA сообщили, что агентство совместно с Международным картофельным центром (International Potato Centre) планирует запустить проект по выращиванию картофеля в условиях, максимально приближенных к условиям на Марсе.
NASA запускает программу выращивания растений в марсианских условиях / NASA
Об этом сообщается на официальном сайте центра.
Специалисты отмечают, что проект нацелен на то, чтобы выяснить, насколько возможно выращивать растения в условиях, где в атмосфере содержится 95% углекислого газа. Почву для эксперимента планируется взять в перуанской пустыне Пампас де ла Хойя, поскольку она наиболее схожа с марсианским грунтом. По мнению исследователей, высокий уровень углекислого газа может ускорить рост растений.
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Ранее в NASA уже заявляли, что запускают программу выращивания растений в марсианских условиях. Данная программа станет второй подобной попыткой.
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