NASA вырастит "марсианский картофель"

Об этом сообщается на официальном сайте центра.

Специалисты отмечают, что проект нацелен на то, чтобы выяснить, насколько возможно выращивать растения в условиях, где в атмосфере содержится 95% углекислого газа. Почву для эксперимента планируется взять в перуанской пустыне Пампас де ла Хойя, поскольку она наиболее схожа с марсианским грунтом. По мнению исследователей, высокий уровень углекислого газа может ускорить рост растений.

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Ранее в NASA уже заявляли, что запускают программу выращивания растений в марсианских условиях. Данная программа станет второй подобной попыткой.