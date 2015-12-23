КНР начнет выпуск "зеленых облигаций" для стимулирования "зеленой энергетики"

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Синьхуа.

PBOC пообещал проводить жесткий контроль и давать независимую оценку всем «зеленым проектам» в области энергетики. Более того Нарбанк Китая обещает всячески продвигать эти ценные бумаги, предоставляя налоговые льготы и государственные субсидии «зеленым проектам».

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Нарбанк даже рассматривает возможность создания отдельного «зеленого индекса» на бирже, на котором бы торговались «зеленые бумаги». Также Нарбанк надеется, что ценными бумагами заинтересуются коммерческие банки.

Объем выпуска «зеленых бумаг», а также потенциальная дата эмиссии в сообщении не приводятся.