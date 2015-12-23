Гослесагентство подготовило к продаже более 360 тысяч новогодних елок

«Мы подготовили более 360 тысяч новогодних елок. Это не значит, что все они срублены, - это те, которые подготовлены к реализации и растут на отведенных территориях. И если у вас будут пожелания приобрести новогоднюю красавицу - можете обратиться в наши предприятия и заказать, и после этого она будет срублена под реализацию», - приводятся в сообщении слова Юшкевич.

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Она отметила, что желающие могут также приобрести елку в горшке.

Согласно сообщению, в новогодний период в три раза увеличивается штраф за незаконную вырубку елок. Сотрудники лесхозов обязаны сообщать о каждом факте незаконной вырубки хотя бы одного дерева в правоохранительные органы.

По словам Юшкевич, каждое дерево имеет бирку, на которой указаны серия и номер, по которым все желающие могут проверить происхождение елки на специальном сайте. Это помогает отслеживать, насколько законно продается или приобретено дерево.

Как сообщал УНИАН, незаконная вырубка елей накануне Нового года и Рождества является наказуемой и карается штрафами в размере от 85 до 1852 грн в зависимости от причиненного ущерба, а также влечет необходимость возмещения ущерба лесному фонду - от 1152 грн за дерево диаметром ствола до 10 см до 1852 грн за дерево диаметром ствола до 18 см.

В Гослесагентстве сообщали, что средняя стоимость метровой ели должна составлять порядка 50 грн.