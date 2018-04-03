Новая эра в борьбе с изменением климата

В декабре нынешнего года представители 196 стран единогласно приняли новую договоренность Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Соглашение заменит Киотский протокол и усилит деятельность, которую проводят страны по конвенции в целом. Новый документ определяет объемы выбросов парниковых газов после 2020 года, а также меры по предотвращению изменения климата.

Неотложные действия

К саммиту мир подошел с новым климатическим рекордом. В текущем году мировая средняя температура воздуха оказалась почти на 0,8 °С выше, чем 20 лет назад. Кажется, что цифра незначительная, но эксперты утверждают, что это очень много и очень серьезно.

«Если глобальная температура увеличится более, чем на два градуса, то будут невозвратимые катастрофические последствия. А с теперешними темпами выбросов парниковых газов все идет к тому, что к концу столетия температура может повыситься на 4-5 градусов», - отмечает эксперт Национального экологического центра Украины (НЭЦУ) Мария Сторчило.

По ее словам, это, естественно, скажется и на Украине – Одесса и другие прибрежные города попросту затопит.

«Приятно, что и Украина было достойно представлена на мировом форуме, который продемонстрировал, что практически все нации готовы объединиться в борьбе с общей для всех жителей Земли проблемой», - считает сопредседатель Ассоциации зеленых Украины, эколог Ярослав Задесенец.

В любом случае, эксперты уверены, что принятие Парижского соглашения открывает новую эру борьбы с изменением климата. «Климат ставит под угрозу возможность выживания людей и экосистемы. Поэтому то, что правительства смогли пойти на компромиссы, значит, что они понимают всю серьезность проблемы. Климат это уже не просто выдуманная проблема», - подчеркивает глава отдела по изменению климата НЭЦУ Ирина Ставчук.

Впрочем, радоваться новому договору пока рано. Соглашение еще должно пройти ратификацию в законодательных органах стран, его подписавших. ООН дает на это срок до 21 апреля 2017 года. Если к тому моменту соглашение ратифицируют хотя бы 55% государств, которые поставили подпись под ним в Париже, оно вступит в силу официально.

Злостные нарушители

В этом году на саммите, главный спрос был с КНР, США и Индии. В этих странах особенно развита промышленность, в процессе деятельности которой углекислый газ, метан, азот углероды и другие вещества, создают парниковый эффект и «отапливают» нашу планету.

Еще в 2007 году Китай получил звание наибольшего загрязнителя воздуха, обогнав в количестве выбрасываемых парниковых газов США. В среднем, Поднебесная выбрасывает более 6 млн тонн парниковых газов в год. Власти Китая признали проблему только тогда, когда крупные города стало затягивать смогом. Сейчас же Пекин намерен в течение пятилетки выделить 277 млрд долларов на экологию, а также решил уменьшить налоги и выделить беспроцентные кредиты производствам, переходящим на чистые технологии. По результатам Парижского саммита, от Китая ждут уменьшения выбросов на четверть до 2025 года.

Штаты снабжают атмосферу более чем 5 млн тонн парниковых газов ежегодно. Главная причина — электропромышленность, ведь 39% американской электроэнергии производится при помощи угля, еще 27% — газа. На долю возобновляемых источников энергии пока приходится всего 7%, а 6% составляют гидроэлектростанции. Американцы также пытаются увеличить долю экологичных источников энергии, предлагая беспроцентные кредиты, субсидии и льготное налогообложение. На стимуляцию развития отрасли правительство выделило 90 млрд долларов. К 2025 году США собираются сократить выбросы на 28%, по сравнению с 2005 годом.

Большой проблемой мирового климата является также Индия. Сейчас она выбрасывает в атмосферу почти 1,3 млн тонн парниковых газов в год. Основной источник загрязнения здесь - уголь. Его используют 400 миллионов индийцев, которые живут без электричества. Но в 2015 году власти удвоили налоги на добычу угля, а больше электричества собираются производить при помощи ветра и солнца. К тому же, в отличие от развитых стран, Индия не может сама профинансировать мероприятия по спасению климата. На саммите в Париже индийский премьер Нарендра Моди дал понять, что Индия имеет право развивать свою экономику и бороться с бедностью, поэтому не готова взять на себя обязательства еще и по экологии.

Более экологичный Европейский Союз в Париже пообещал сократить парниковые выбросы в атмосферу на 40% к 2030 году, по сравнению с 1990-м. Страны также будут отчитываться друг перед другом о проделанной работе.

Спонсоры эко-мероприятий

Следует отметить, что финансирование мероприятий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов, будет обеспечиваться за счет развитых стран. То есть, те страны, которые финансово не могут себе позволить отказаться от ископаемого топлива, которое является основным источником парниковых газов, смогут получить финансовую помощь от богатых стран на развитие альтернативной энергетики.

Согласно принятому соглашению, в 2020 году государственное и частное климатическое финансирование развивающихся стран должно составить около 100 миллиардов долларов в год. Причем, эта цифра является минимумом в сфере финансирования борьбы с глобальным потеплением и, вполне вероятно, будет увеличиваться. «Экономисты говорят, что постепенный переход на необходимые темпы сокращения выбросов парниковых газов, требует около 1% мирового ВВП ежегодно. В принципе, это тоже деньги, которые человечество может себе позволить, чтобы уберечь планету от катастрофических последствий и затопления огромных территорий», - подчеркивает Ирина Ставчук.

Уже сегодня наиболее развитые страны на саммите выделили 300 миллионов долларов на создание систем страхования имущества и жизни людей на случай стихийных бедствий, особое внимание здесь уделили Азиатско-Тихоокеанскому региону. Средства уже направлены в Зеленый климатический фонд и другие финансовые организации, поддерживающие проекты в слабых и уязвимых странах.

Однако, страны так и не согласовали объемы общего климатического финансирования на 2025 год, не удалось также определить пропорции – соотношения государственных и частных средств, долей адаптации снижения выбросов. Согласно новому соглашению, традиционные доноры - ЕС, США, Канада и другие развитые страны - не отказываются от своего долга и продолжат быть лидерами, выделять и увеличивать финансирование для борьбы с изменениями климата. Саудовская Аравия, Южная Корея, Сингапур способны оказывать помощь, но не желают этого делать. Однако в соглашении прописано, что они могут оказывать помощь добровольно.

Украинские «обязательства»

На прошедшем саммите в Париже больших требований к Украине не было. «Мы не являемся страной наибольшим донором, от которой ожидают финансовой помощи развивающимся странам, в то же время мы не являемся страной, которая наиболее пострадает от изменения климата. По результатам соглашения, если мы станем богатыми в будущем, то, как и другие богатые страны, должны будем помогать бедным», - отмечает глава отдела по изменению климата НЭЦУ.

На сегодняшний день главная обязанность Украины - пересмотреть цель по сокращению выбросов, которая была подана 1 октября. «Цели, которые подали все страны, ведут к трем градусам потепления, а цель, которую приняли в Париже - это 2 и меньше. Необходимо сделать все возможное, чтобы удержать потепление на уровне 1,5 градусов. Это означает, что все страны должны пересмотреть свои цели и их увеличить, Украина, в том числе», - добавляет Ирина Ставчук.

Вторая цель климатического соглашения более трудновыполнима – полный отказ от всех ископаемых топлив и переход на возобновляемые источники энергии. Нужно уже сейчас учитывать эту необходимость при планировании развития энергетического сектора. «Нужно, в первую очередь, уменьшать количество потребления энергии, как в повседневной жизни обычными людьми, так и в промышленности, с помощью внедрения энергоэффективных мероприятий и технологий. И на местном уровне, и на национальном. Что касается бытовой экономии, то можно делать банальные вещи - выключать после себя свет, заменить лампочки на экономические, сортировать мусор, часть мусора можно сдавать на переработку. В Украине мы потребляем очень много энергии и тепла именно потому, что у нас холодные дома, поэтому мы нагреваем и воздух на улице, а не только наши квартиры», - подчеркивает эксперт НЕЦУ Мария Сторчило.

Учитывая, что украинцы все больше интересуются вопросами экономии и охраны окружающей среды, вполне вероятно, что эти цели, по крайней мере, на бытовом уровне, достижимы. «Украинцы постепенно перестают быть равнодушными и стараются все больше влиять на принятие важных решений в области охраны природы, сохранения экосистем», - констатирует Ярослав Задесенец.

Эксперты также утверждают, что переход на альтернативную энергетику будет оптимальным вариантом и для экономики Украины, так как представится возможность сократить импорт газа и угля. «Технически реально перейти на возобновляемые источники энергии. Технологии с развитием будут становиться еще более совершенными и дешевыми. Очень много в разных странах мира выделяется субсидий на добычу ископаемого топлива, это все нужно перестраивать. Нужно поддерживать возобновляемые источники энергии и менять полностью эту структуру», - говорит Ирина Ставчук.

Единственное, чего в Украине и других странах мира пока не хватает для этого – политической воли.

Елена Пащенко