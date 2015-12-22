Исчезновение крупных тропических животных окажет негативное влияние на климат - ученые

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

«Плодоядные, такие как приматы, тапиры, туканы, являются единственными крупными животными, способными эффективно распространять семена больших деревьев, - говорит профессор Университета Сан-Паулу Мауро Галетти. - А эти деревья удерживают больше углерода».

Большие деревья благодаря тяжелым листьям и древесине улавливают и не выпускают в атмосферу значительные объемы углекислого газа. Семена растущих на них фруктов не перевариваются животными и из-за этого активно распространяются по территории. Таким образом, животные вносят свой вклад в поддержание климатического равновесия. Однако в настоящее время крупные плодоядные находятся под угрозой вымирания из-за браконьерства.

Читайте такжеГенетики выяснили, что из-за климатических изменений гепарды пришли в Африку из Северной Америки

Исчезновение этих животных повлечет сокращение площадей тропических лесов, и, соответственно, увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере. Ученые выражают надежду, что результаты их исследования повлияют на политику в области охраны окружающей среды и снижения выбросов. По их мнению, она должна включать не только сокращение площадей и объемов вырубки тропических лесов, но и меры по охране крупных плодоядных животных.