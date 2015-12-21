Ученые выяснили, почему птицы не седеют в старости
Согласно опубликованному в журнале Scientific Reports исследованию, окрас птиц формируется без помощи красителей и пигментов, которые имеют особенность со временем терять цвет. Именно поэтому птицы не седеют при наступлении старости.
Об этом сообщает "Газета.Ru".
Сойки, на которых проводилось исследование, формируют свой окрас за счет управляемых наноструктур. Их перья состоят из губчатого кератина - того же материала, из которого состоят волосы и ногти у человека. Птицы способны контролировать размеры отверстий в губчатой структуре, менять их и, соответственно, изменять длину волны отражающегося от пера света - это и определяет окраску птицы. Таким образом, используемая птицами «технология» не нуждается в красителях и пигментах, которые теряют яркость, - то есть птицы не седеют, как люди.
Читайте такжеИз-за аварии танкера "Надежда" нефтепродуктами загрязнено около 11 километров побережья
Это открытие может способствовать в будущем созданию недорогих и экологически безопасных цветных покрытий и тканей, которые всегда будут сохранять свой цвет.