Ученые выяснили, почему птицы не седеют в старости

Об этом сообщает "Газета.Ru".

Сойки, на которых проводилось исследование, формируют свой окрас за счет управляемых наноструктур. Их перья состоят из губчатого кератина - того же материала, из которого состоят волосы и ногти у человека. Птицы способны контролировать размеры отверстий в губчатой структуре, менять их и, соответственно, изменять длину волны отражающегося от пера света - это и определяет окраску птицы. Таким образом, используемая птицами «технология» не нуждается в красителях и пигментах, которые теряют яркость, - то есть птицы не седеют, как люди.

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Это открытие может способствовать в будущем созданию недорогих и экологически безопасных цветных покрытий и тканей, которые всегда будут сохранять свой цвет.