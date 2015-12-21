Американские биологи показали переброску снежных коз по воздуху

Как передает "Лента.ру", снежных коз впервые разместили в штате Юта в 1967 году. Сотрудники местного агентства по охране окружающей среды обязаны поддерживать всю популяцию, рассеянную по штату, в здоровом состоянии. Для этого им приходится периодически перебрасывать десятки особей из групп, страдающих от перенаселенности.

Снежные козы могут очень быстро перемещаться по пересеченной местности, из-за чего поймать их на скалах и утесах практически невозможно. Животных ловят, «выстреливая» в них из пневматического оружия сетками.

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Когда козы обездвижены, биологи высаживаются с вертолета. Животным завязывают глаза, чтобы успокоить их без применения транквилизаторов, осматривают, берут анализ крови и одевают им радио-ошейники. Коз перевозят в ящиках к новому месту жительства и выпускают на волю.

У коз очень развит инстинкт возвращения домой, из-за чего биологи вынуждены перебрасывать как можно дальше от исходного места обитания, на другой край штата (на расстояние 400 километров) - иначе они могут вернуться.

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