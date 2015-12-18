Структура общества слонов может посоревноваться по сложности с человеческой - биологи

Подробнее с результатами работы можно ознакомиться в журнале Current Biology, пишет "Газета.Ru".

Биологи утверждают, что в период с 2010 по 2012 годы браконьеры убили около 100 тыс. африканских слонов из-за их бивней. Особому риску подвергаются слоны пожилого возраста, так как их бивни обладают большим размером. Из-за этого средний возраст слона в стаде стремительно сокращается.

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Исследователи выяснили, что, несмотря на истребление пожилых слоних, которые являются главными «хранительницами» социальной структуры общества слонов, его иерархия все равно сохраняется — благодаря дочерям слоних. Оказывается, молодые самки в случае гибели матери занимают в стаде ее место, даже несмотря на свой возраст. Эта система помогает слонам сохранять преемственность отношений внутри стада и адаптироваться к изменению его состава.