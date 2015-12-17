Ученые нашли в Португалии и Северной Америке семена эпохи динозавров

Результаты данного исследования приведены в журнале Nature.

Найденные семена имеют крошечный размер — не более 2,5 мм. На основании данных, полученных при исследовании живых и ископаемых растений, ученые сделали вывод, что самые ранние покрытосеменные (высшие растения, примечательные наличием цветка как органа полового размножения) были травянистыми и имели небольшую высоту.

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Для получения информации о семенах использовалась техника визуализации, основанная на синхротронном рентгеновском излучении. В рамках исследования проанализировано 250 зрелых семян, охватывающих примерно 75 видов покрытосеменных, показана структура эмбриона семян.