Загрязненный Китай начал закупать баллоны со свежим воздухом у Канады - The Telegraph

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Telegraph.

Отмечается, что канадский стартап Vitality Air был основан в прошлом году в городе Эдмонтон, однако продавать свои товары Китаю он начал около двух месяцев назад.

«Наша первая партия, состоящая из 500 баллонов свежего воздуха, была продана за четыре дня», - рассказал изданию соучредитель компании Моисей Лэм. Он добавил, что в настоящее время в Китай отправлено несколько ящиков с 4 тыс. баллонов, на большинство из которых уже был оформлен заказ.

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Автор статьи сообщает, что одна такая емкость содержит 7,7 литров свежего воздуха и продается за 100 юаней ($15). Это в 50 раз дороже стоимости бутылки минеральной воды в Китае. По данным издания, большинство покупателей такой продукции проживают в крупных китайских городах, в которых загрязнение воздуха чувствуется наиболее остро.

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По словам представителя Vitality Air, сейчас самой большой проблемой для компании является попытка соотнести предложение со стремительно растущим спросом, поскольку каждая бутылка заполняется воздухом в ручную, и это очень трудоемкий процесс.